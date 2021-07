Het Binnenhof is ontruimd voor een jarenlange verbouwing, waar een boel ruzie over is en die al per dag duurder wordt voordat hij überhaupt is begonnen. Ook is niet iedereen even gelukkig met het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken, in de Haagse volksmon de Apenrots genoemd, waar de volksvertegenwoordiging wordt ondergebracht. Maar alle politiek terzijde, de verhuizing is ook een klein persoonlijk drama voor de man die sinds 1984 en daarmee het allerlangst op het Binnenhof vertoeft. Hij is een fractievoorlichter van ver voordat we die mensen 'spindokters' gingen noemen (en een plaag werden). Niet deze: hij werkt voor een partij die zich sowieso liever op het staatsrecht beroept dan in politieke spin verdwaalt en zijn naam is Menno de Bruyne. Als de verbouwing voorbij is, heeft "de dino van de SGP" de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dus de verhuis is voor hem een definitief afscheid.

Onze Tom Staal kreeg eind juni van de gereformeerde protestant uit Zeeland een rondleiding tussen de verhuisdozen van de volksvertegenwoordiging. Met zijn 37 jaar ervaring is hij een wandelende almanak van Haagse anekdotes, opgedist met de fijne vertelkracht die we van de SGP gewend zijn. Van de bijna-bestorming van het Torentje na de moord op Pim Fortuyn tot de historie van zijn eigen werkkamer, die op zijn initiatief vernoemd is naar verzetsstrijder Gerrit Kastein. En waarom is er altijd één plank leeg gebleven in de schitterende Handelingenkamer, de in 1883 in neo-Hollandse renaissancestijl opgetrokken bibliotheek van onze democratie? U leert het allemaal in deze laatste rondleiding door het oude Binnenhof! Al bedenken we ons nu wel ineens dat SGP'ers die zelf morgen pas mogen zien...