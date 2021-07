Waar je niemand meer over hoort is dat Sywert die mondkapjesdeal alleen heeft kunnen maken dankzij zijn CDA-netwerk.

Het ministerie had ook kunnen zeggen: "Bedankt voor de tip, we kopen die mondkapjes zelf wel bij jouw Chinese leverancier"

In plaats daarvan kreeg Sywert die zelf geen miljoenen op zijn bankrekening had staan een voorschot van het ministerie om zijn Chinese leverancier te betalen en de garantie dat het ministerie zijn mondkapjes met winst zou afnemen als ze eenmaal in Nederland waren.

En daar bovenop had Sywert de specificaties gekregen waaraan de Nederlandse mondkapjes moesten voldoen want die specificaties waren tot dat moment niet openbaar wat Sywert een voorsprong gaf op andere handelaren want Sywert wist nu als enige aan welke specificaties de mondkapjes moesten voldoen als het ministerie ze wilde afnemen.

Andere handelaren die die kennis niet hadden konden dus nooit de juiste mondkapjes kopen.

Dankzij zijn CDA-netwerk kreeg Sywert cruciale informatie om de juiste mondkapjes te kopen en hij kreeg de hele deal voorgefinancierd.

Wie heeft Sywert die informatie gegeven die anderen werd onthouden?

En wie heeft die financiering goedgekeurd?

Was het Pieter Omtzigt die toen toch al niet lekker lag in het CDA?

Of was het de minister van Volksgezondheid?

Wiens naam wij niet zullen noemen omdat het Hugo de Jonge is.