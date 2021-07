Een salaris van grofweg 10.000 euro per maand, zonder dat er van rechtswege ook maar iets tegenover hoeft te staan. En dan toch nog zwoegers.

Een aalmoes voor je ziel. In in ieder geval het voormalige Groot-Brittannië kennen ze een Whip qua partijdiscipline. Ik zie ze al staan, lijsttrekkers in strakleder: je moet wel heel erg onderdanig zijn om in niet in lachen uit te barsten. Jij een Dom?

Vul uw favoriete lijsttrekkert alstublieft zelf in. Anders dan Sylvana Simons en dan the old switcheroo. Alle andere scenario's laat ik graag aan uw eigen dirty mind over.