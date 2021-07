Het was een vrij saaie race vorige week, maar we doen het gewoon nog een keer. Wederom Max vanaf pole, maar gelukkig zijn er ook een paar dingen veranderd. Niet alleen zitten de tribunes nu vol rookbom-afstekende oranje carnavalsvolk, maar ook nam Pirelli zachtere banden mee en daar lijken de Mercedessen moeite mee te hebben. In de kwalificatie kwamen ze niet verder dan P4 voor zeker-stoeltje Hamilton en P5 voor onzeker-stoeltje Bottas. Vrolijke gemersboy Lando Norris parkeerde zijn McLaren op P2 en gaat op jacht naar een podium. Russell start P8 en doet wederom een poging om de eerste Williams-punten te pakken, ondanks dat het altijd fout lijkt te gaan als hij in de top tien rijdt. Wij zetten onze hoop op veel actie in het middenveld, al is het altijd maar de vraag of de regie dat in beeld brengt of toch liever naar een herhaling van Lance Stroll schakelt. Wij pakken vol goede hoop nog een Edelweiss biertje en kijken of Max zijn tweede Oostenrijkse winst van dit jaar kan pakken. Für den Gewinn!

UPDATE: Max wint ook de tweede Alpenrace. Bottas P2 en Norris P3. Hamilton pas op P4, dus goede zaken voor het kampioenschap.

Arme Bottas