: Geen enkele moslim zal ontkennen dat de islam stelt dat allah de wereld heeft geschapen (onee, juister is dat hij dat elke seconde aan het doen is) en dat de wereld dus per definitie van de moslim is. Om precies te zijn tot in de kern van de aarde.

Met elke stap die een moslim op delen van de aarde zet waar nog geen moslims zijn of waren, maakt hij dat deel tot gebied van de islam.

Misschien zijn er ook moslims die dat niet zo zien, maar die zijn in het verleden nooit zo relevant gebleken. De mensen die dit letterlijk nemen blijken tot nu toe altijd te winnen. We weten hoe.

Was het maar een complottheorie.