Geachte GS-lezer/reaguurders,

Vooruitlopend op het aangekondigde komende boerenprotest kan wil ik vanaf het platteland alvast excuses maken, mocht u enige hinder ondervinden van trekkers onderweg. We willen de burger niet treiteren. Burgers zijn gaaf. Ze kopen onze melk, uien, en bloemen. Ik zou ook foxwild worden wanneer ik gewend ben om op tijd op het werk te verschijnen en er zo’n slak met 40km/u voor m’n neus rijdt waardoor ik achteraan moet sluiten bij de koffieautomaat.

Graag zou ik in een korte toelichting wel een beetje de gulp willen openen om te laten ruiken waarom de boerenstand nog zo ontevreden is.

Formatie

Allereerst is het de formatie van het nieuwe kabinet. Bij het ter perse gaan van dit schrijven was er nog geen overeenkomst tussen partijen, maar werden wel onder grote druk van niet-politieke machten veel natuur en milieutechnische zaken voorgeschoteld en doorheen gedrukt. Men wil even laten zien waar men voor staat. Daar komt bij dat een deel van de boeren beroepsgroep niet de indruk heeft dat de heer Rutte überhaupt het beste voor heeft met de Nederlanders. Verder hebben boeren en mensen die in de agrarische sector werken maar weinig hun stempel kunnen drukken op het electoraat gezien het lage aantal kiesgerechtigden dat ze vertegenwoordigen.

Stikstof en CO2

De malaise met de stikstof trekt nog steeds zijn wissel op Nederland. Volgens de nieuwste voorstellen hebben boeren ruimte te maken voor woningbouw (tevens massa-immigratie), verkeer, en industrie. Dat we de ruimte met z’n allen moeten delen in dit kleine land is een gegeven. Maar als stikstof een probleem is, en landbouw deze stikstof (belangrijkste voedingsstof van planten) juist weer benut voor de groei van gewassen is het wel vreemd dat deze compleet weg gesaneerd wordt voor twee takken (industrie en verkeer) die de schadelijke NOx produceren.

Verder is stikstof een zeer ingewikkeld (gemaakt) papieren probleem wat hier niet zonder ellenlange vermoeiende teksten te verklaren is.

Ook CO2 zou een soortgelijke milieuschade geven. Ten eerste is het niet en de schade ervan nauwelijks te meten. Dat vervolgens de mens, bomen, gras, groenten, fruit, bloemen, e.d. juist bergen CO2 nodig hebben om te groeien wordt dan gemakshalve vergeten. Dat er dan een vliegveld wordt gebouwd op een plek waar suikerbieten CO2 kunnen omzetten naar voedsel is dus weer vreemd.

Sowieso is het streven naar ‘kringlooplandbouw’ maar gebrabbel van Gristenunie-cheerleader Schouten. Aardappelschillen gaan voor de koeien, de mest er van gaat onder de mais, de korrels van de mais gaan voor de varkens, de mest ervan gaat onder bloembollen, de wortels van bloembollen gaan naar een biovergister om stroom van te maken. Ik kan nog wel even doorgaan. Wat is hier dan geen kringloop aan?

Gewasbescherming

Onder de titel ‘gif’ wordt de medicijnkast van de landbouw ook steeds verder leeggegrepen. Dosis sola facid venenum - alleen de hoeveelheid maakt het vergif. Anders kan je morgen alle menselijke medicatie ook wel verbieden. Valse besluiten over onmisbare plantmedicatie maken dat men, mede onder druk van Timmerfrans, geen handrem meer heeft bij ziekte of plagen. Een voorbeeld: als er in een bos iepziekte uitbreekt, is het sneu voor die bomen, ze gaan dood, maar we planten wel weer nieuwe. Er is geen financiële schade en niemand hoeft er van te eten. Maar een perceel aardappelen waar de boer na aftrek van kosten €2000 aan over moet houden en de staat hier bijna €1000 belasting van vangt om onderwijs, zorg, en linkse hobby’s van te betalen is hele andere koek. De boer spuit niet voor Jan (…). Hij heeft een opleiding, is gelicenseerd en heeft een kistje door het CTGB goedgekeurde middelen om plant en dier gezond te houden. Net als een huisarts. En dat toch weten de ongeschoren rauw-etende doemdenkers via bepaalde wegen zonder vorm van deskundigheid het middel bij de boer van de toelatingslijst te laten trekken. We kunnen er de vinger niet achter krijgen hoe de processen lopen maar het gebeurt.

Dat niet alleen de landbouw aangepakt wordt met deze luchtfietserij is een feit. De burger moet minder vlees eten, duurdere auto’s kopen, slimme meters ophangen, meer voor z’n boodschappen betalen. Hij heeft dagelijks met talloze andere eisen te maken die klimaat gerelateerd zijn, kostenverhogend zijn, en het leven al helemaal niet prettiger maken. Alleen maar om onzichtbare, misschien wel bedachte problemen om te lossen.

Wat het meest steekt

Het gaat erg hard op dit moment. De plannen om complete volksstammen met boeren uit te kopen of te onteigenen liggen klaar en kunnen met veel publiek geld binnenkort uitgevoerd worden. Berichtgeving in de media over hoe fout ‘de boer’ is beginnen langzaam de publieke opinie ook tegen deze beroepsgroep te keren. Stichting Agrifacts weet de meeste nepberichten wel te pareren, maar vaak is rectificatie niet aan de orde of zeer beperkt getoond.

Hoe de anti-boerenlobby gefinancierd wordt is een beetje schimmig gebied. Veel sporen leiden naar ‘de Postcodeloterij’, maar dat is bij eventuele gewekte interesse aan u om verder te bekijken.

Dat Lubach zo nu en dan even lekker anti-landbouwgeluid laat horen is een effectieve inzet van het medium televisie door hogere machten. Er volgt een boodschap komt die nergens op slaat, maar is toch de ether in gekomen met een gezonde dosis humor. Het eten van vlees zou veel drinkwater kosten, om een voorbeeld te noemen. Zelfde liedje voor het produceren van groenten en fruit, dat wordt er niet bij verteld. Dan maar aan de droge cracker.

Alles in een notendop ter illustratie: Of de aangedragen problemen nu kloppen of niet. Hoe zou u het vinden als u gewoon wordt weggejaagd van de plek waar u nu woont? Ga maar andere woonruimte zoeken, andere buren, voor de kinderen een andere school, andere vrienden als u maar opzout. Mooi wonen in het Groene Hart? Weg met die boerderij, 200km verder in Zuid-Schubbekutteveen staat er nog wel één te koop waarvan het nog 10 jaar duurt voor we hem opruimen. Ga maar kijken of u daar kunt aarden. Of ga naar Oekraïne. Als Nederland maar van die koeienlucht af is. We kopen het voedsel daar wel weg, maakt niet uit hoe het beest geleefd heeft.

Nou zo dus. En voor degene die niet tegen de natuur of stad aan boeren is het een langzamere sterfhuisconstructie. Er komen elk jaar meer regels, minder plant en diermedicatie, duurdere brandstof, meer controles op het erf, soms vier instanties met hetzelfde doel, zwaardere sancties, noem maar op.

Zonder hier een Feynman en/of Feiten-lange uiteenzetting van te maken, dit is een topje van de agrarische ijsberg, welke meer op een bult stront begint te lijken.

Met vriendelijke groet,

Reaguurder ‘prutsclown’, mede-initiator van de protesten van 1-10-2019.