De heks kreeg een boel over zich heen de laatste tijd. Eerst was het dat ze niet op de bezem had mogen vliegen, omdat de trein prima was voor kleine afstanden. Nu kreeg ze weer te horen dat ze GroenLinks niet in haar ketel mocht doen, omdat er anders te veel terroristen in het brouwsel kwamen. Terwijl ze die nu juist zo graag om zich heen had.

Zie eens hoe giftig het drankje wordt. Eens zien wie deze gifbeker aan zich voorbij laat gaan? De tovenaar zal hem zeker leegdrinken, want dan is hij de langstzittende tovenaar van het land. De sociaaldemocraten lusten hem sowieso het liefst zo rottig mogelijk. Vaarg maar aan Plasterk. Dan heb je nog de christenen. Die doen moeilijk, want christenen en heksen hebben nu eenmaal een moeilijke geschiedenis. Maar als dat het verschil maakt tussen drijven of zinken, dan gaat het er in als Gods woord in een ouderling.

Dat niemand in het land haar toverdrankje lustte maakte niet uit. Wie zijn die mensen dat ze zelf denken te weten wat goed voor ze is? Uit de toverketel kwam nu een bijkans geriatrische stank die honderd procent oud leiderschap beloofde. Note to self: dat moet uit de film. Gelukkig is het heel normaal als politici de inhoud van journalistieke documentaires bepalen. Zeker vlak voor de verkiezingen. Eindelijk iets waar niet gelijk iedereen van over zijn/haar/hun toeren raakt.

Was ze maar weer in het Midden Oosten. Daar deed niemand moeilijk als er een joods meisje bij inschoot als je een paar bevriende terroristen een zak geld wilt toestoppen. Daar begrijpen mensen dat die vrijheidsstrijders, die helden, niet zomaar bij je komen hangen: daar moest geld tegenover staan. Vraag maar aan Ingeborg Beugel. Of Ans Boersma.

