Deze comment is schaamteloos overgenomen van de topic van 22 juni 2020

Zer0-hedger | 22-06-20 | 14:29

Mooi, het machtsmomentje van het RIVM met, maar eigenlijk zonder cijfers, is voorbij en mag nooit meer terugkomen en die noodwet/oorlogswet kan de prullenbak in, want die is er niet om ons 'tegen covid te beschermen' maar om de zittende macht te beschermen tegen opstanden en verzet.

De democratie is een farce, de EU een grote lobbycratie, dus hoog tijd voor wat veranderingen (minder politieke invloed van megabedrijven op zn minst) en daarvoor moeten we wel vrij kunnen gaan en staan waar we willen en kunnen zeggen en schrijven wat we willen zonder dat de 'sociale' media/netwerken, de grote tech bedrijven en de MSM (dat moet ook veranderen of afgeschaft wat mij betreft, doe maar onafhankelijke journalisten, we hebben nu alleen nog maar 'opiniemakers', waardeloze marionetten en pionnen van de 'heersers' die niet van het pluche willen) hun policor-schaaf over alle berichtgeving haalt.

En die app, die mag er alleen nog komen om beleidsmakers en politici 24/7 in de gaten te houden, want die rotzooien maar raak, ipv het volk te vertegenwoordigen, neem zo'n Kaag; nog geen tien zetels en dat wijf wil 'premier' worden, hoe krijgt ze het uit haar megalomane, egocentrische omhooggevallen bek.

Alsof je de marathon winnen wil terwijl je hooguit 8 km per uur rent en dat gewoon nog uitspreekt ook, in alle MSM die je daarvoor ruimte geven. Te idioot.

Lekker naar buiten, de frisse lucht in. De komende jaren worden cruciaal.