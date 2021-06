De kop "' Onbekende man' steekt willekeurige mensen neer in Würzburg " is na een etmaal gewijzigd in "24-jarige Somaliër pleegde jihadistische terreuraanslag in Würzburg"

Würzburg betekent Worstenburcht. Worst is vaak varken en varken is haram, dus de burcht moest vallen. Dat is niet waar want würz is afgeleid van 'kruiden', maar als de Staatsomroep van een Somaliër een "man" mag maken, dan mogen wij van Wurz ook worst maken qua spelen met de realiteit. Zonder spel is het een verhaal met alleen maar verliezers: de Somalische Sargentiniër Jibril A. die zich in 2015 - het Jaar van Judith - een weg naar Duitsland wist te schaffen en zes jaar later besloot dat het land zich onvoldoende aan zijn religieuze overtuigingen had aangepast, islamiseerde drie vrouwen de dood in en verwondde nog een stevige handvol anderen, waaronder een kind.

Naar verluidt (& vertaald) heeft hij verklaard op jihad te zijn, is hij gelieerd aan Al-Shabaab (soort jongerentak van Al-Kaida) en was zijn """psychiatrische toestand""" al langer bekend bij De Autoriteiten. Maar uitzetten kan niet, want asielstatus. In z'n laatste opvang zijn "haatberichten" gevonden en z'n mobieltje wordt vertaald. Hij droeg keurig een mondkapje, misschien kunnen autoriteiten met een QR-scanner uitlezen wat zijn mentale religieuze status precies is? De geroodpilde Abou Jah Jah weet in ieder geval al hoe het zit. De NOS, daarentegen, maakte van de Somaliër toch maar gewoon een "man". Zoals altijd & overal.

NOS krabt stickers van jihadistenpaspoort