Guteschnitzel, we zijn weer in Oostenrijk met de Formule 1. Een thuisrace voor Red Bull Racing waar Max al twee keer wist te winnen, dus de verwachtingen liggen hoog voor dit weekend. De Mercedessen en Red Bulls lijken wederom aan elkaar gewaagd. Nou ja, waar we Mercedessen zeggen bedoelen we natuurlijk Sir Lewis Fashionicon, want teamgenoot Valtteri Bottas heeft zich al voor de kwalificatie in de problemen gewerkt. De Fin spinde tijdens de vrije training in de pitstraat en krijgt daarvoor drie plekken straf in de startopstelling zondag. Ondertussen lijkt Sergio Perez wel steeds beter in zijn vel te zitten en daarmee is Red Bull in het voordeel. We pakken onze halve liter Stiegl erbij en gaan er eens goed voor zitten, want dit kan een hele spannende strijd voor pole position worden. Vollgas!

UPDATE: Pole voor Max Verstappen. Daarna Bottas (krijgt nog straf), Hamilton, Norris en Perez.

Extra entertainment: Schnitzeljagd met Max