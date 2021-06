Allround computerkoning annex allround computerweirdo John McAfee heeft zichzelf ge-Epsteind in een Spaanse cel, aldus BRONNEN op het nog niet helemaal goed gevirusscande internet. De disk doctor uit de jaren negentig die bij iedereen door z’n Windows tuurde, zou worden uitgeleverd vanuit Spanje aan de VS wegens belastingfraude en cryptoscams, maar zo ver is het kennelijk niet gekomen. We citeren Wikipedia (niet gevirusscand op woke trojans dus even ZELF ONDERZOEK DOEN):

“McAfee, sinds 2008 woonachtig in Belize, schreef in september 2012 dat hij een harem had en beweerde dat een van de vrouwen een moordenares was. Een buurman beklaagde zich er bij de autoriteiten over dat McAfees lijfwachten 's avonds gewapend over het strand liepen en dat zijn honden mensen aanvielen. Nadat in november 2012 vier van zijn honden waren vergiftigd, wees McAfee niet zijn buurman maar de regering van Belize als schuldige aan. Een paar dagen later werd zijn buurman doodgeschoten gevonden in diens huis. McAfee ontkende elke betrokkenheid en beschuldigde de politie ervan hem in de val te willen laten lopen, geld afhandig te maken of om te brengen.[3]

Begin december 2012 werd hij in Guatemala gearresteerd omdat hij illegaal het land zou zijn binnengekomen.[4] In 2020 werd McAfee in Barcelona opnieuw gearresteerd. De Amerikaanse autoriteiten verdenken hem van belastingfraude. Ook wordt hij verdacht van dubieuze adviespraktijken in de handel in cryptogeld.[5]

Op 23 juni 2021 werd McAfee dood aangetroffen in zijn cel in de gevangenis van Sant Esteve Sesrovires.”

Enorme jaren negentig inbelvibe nu. Is er een nieuwsgroep met een forum waar we kunnen inloggen voor meer details? Oudeschoolguurders, start yout 56k6’en!