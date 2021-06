Makkie dit. Inkoppertje 101, textbook easy. Zit zo: we kregen dus linktipje over dit artikel bij de NPO'ers van Eenvandaag. Zomers non-itempje van de stagiaire over 20 jaar Wikipedia. Leuk, dachten wij, ff geinig topic maken over Wikipedia. Want Wikipedia NL = al sinds jaar en dag intens droevige verzameling anti-objectieve linkse moralisten zonder echt werk die het vooral belangrijk vinden om elkaars inbreng te cancelen zodat ze kunnen laten zien dat ze de enige echte waarheid in pacht hebben. Terwijl, voor goede wiki-info gaat helemaal niemand ooit naar de Nederlandstalige wikipedia want de engelstalige is altijd beter, uitgebreider, betrouwbaarder, usw. Maar ook: Wikipedia is hét voorbeeld van de kennis en vernuft der blanke mannen in het Vrije Westen, alwaar de democratie ook online zegeviert en nu, na 20 jaar, moet dat online bastion van vrije westerse democratie kapot gaan aan het WOKE gif. SJW's zullen het langzaam maar zeker vernietigen onder het marxistische motto "inclusiviteit en gelijkwaardigheid voor iedereen zonder stereotyperingen en uitsluitende taal". Zucht. Het waren 20 mooie jaren, Wikipedia.

Maarja. Toen we de foto zagen van ene Laura die al 20 jaar voor Wikipedia schrijft ("vooral over genderneutrale voornaamwoorden") waarover dat itempje van Eenvandaag gaat dachten we eigenlijk: waarom nog 10.000 woorden schrijven als je een foto hebt die alles zegt? Zeg nou zelf...(Update: Eenvandaag was nog wat relevante informatie '''vergeten'''...)