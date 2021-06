Kijk het zit zo. Het gebied Noord Macedonië is deels wel een gebied dat onderdeel heeft uitgemaakt van het klassieke Macedonië. Dat Macedonië was toen meest sterk verwant aan het Hellenistische volk maar duidelijk wel afzonderlijk. Eigenlijk heeft Macedoniër Alexander de Grote (opgeleid door Aristoteles de Griek) van de twee naties één gemaakt, wat het meest lijkt op het huidige Griekenland. Maar de verhoudingen tussen echte Macedoniërs en Grieken is vergelijkbaar met Friesland VS Holland. Na de tussenkomst van de Romeinen is in het Byzantijnse rijk er nog met regelmaat een etnisch Macedonische kiezer geweest. Goed, tot zover de verbinding tussen Macedoniërs en Grieken. Het stukje land dat nog niet zo lang geleden tot Joegoslavië behoorde, dat nu Noord Macedonië heeft is nauwelijks bevolkt door oorspronkelijke Macedoniërs. Sterker nog, dit deel van de bevolking wordt aangeduid als etnische Grieken en is ongeveer 9% van de bevolking. Het land bestaat verder vooral uit Slavische bevolking. De Slavische volken zijn daar ook al weer een anderhalf Millenium aanwezig en hebben zeker recht op het gebied. Andere aanspraak makers zoals Turken zijn van veel later en hebben veel korter het gebied in bezit gehad. Ook de Albanezen die dromen van een “Groot Albanië” staan meer bekend om hun rovers eigenschappen dan het bouwen van een natie.Einde van de rit is het prima dat het gebied in handen is van een Slavisch volk maar is het hoogst merkwaardig dat een klassieke benaming van het land wordt gebruikt, waar de huidige bevolking nauwelijks wat mee van doen heeft. Je zou kunnen zeggen “what’s in de name?”, maar had het dan een neutralere naam gegeven als Centaal Balkanie of iets dergelijks.