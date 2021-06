Aah gossie nu is het weer max voor en max na. Ik ben fan van f1 geworden door hem. Hij heeft de f1 echt weer op de kaart gezet. Want SUPERTALENT. De antimaxers kunnen zeiken en zeuren wat ze willen, maar die jongeman is echt een supertalent. En ja bij mij gaat de tv altijd uit als max uitvalt in een race.. maar ook soms als ik de spanning even niet meer aankan en me enorm irriteer aan het ziggo commentaar en aan zeikzeur hamilton via boardradio als max weer eens te goed gaat. Maar max gaat gewoon goed zelfs als hij niet goed gaat.. en dan ben je gewoon fan.. zoontje van schumacher werd dit seizoen als een king binnengehaald want zijn vattie he? Nou wat heeft dat ventje tot nu toe bewezen? Max heeft meteen vanaf het 1e seizoen dat hij meedeed als tiener zichzelf enorm bewezen. Ook in een k*t auto. Supertalent. We zullen t zien morgen. Ik gun hem het wk kampioenschap.. hij zou de 1e nederlander zijn dan erin en nog de allerjongste coureur ook. Go max en alsjeblieft geen pech. De liefde doet hem goed. Dat merk je nu des te meer met racen.