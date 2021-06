Ja, wat zeiden we nou over NPO-eindredacteuren? "Flikker op eindredacteuren. Ga sportzomer kijken". Dat was duidelijk aan dovenmansoren gericht. Want 'Funx-eindredacteur' YS (een bekende foprapper) is niet alleen aan het weigeren lekker op te flikkeren om sportzomer te gaan kijken, hij vindt ook nog eens dat je hem 'niets kunt maken' en dat de toch al zo door foprapperachtige types bedreigde successchrijfster Lale Gül 'de verkeerde voor zich heeft'. Ohja mannetje, is dat zo? Dat zullen we nog wel eens zien dan. De laatste keer dat wij checkten was Funx nog steeds van de NPO en wordt de NPO nog steeds van ieders belastingcenten betaald. Maargoed, ook wij hebben vandaag een hitteplan (met beslisboom) dus we laten voorheen-rapper-nu-gesubsidieerd-eindredacteur YS over aan de wolven de leeuwen het nestje aandoenlijke puppies Het Filosofisch Elftal der Geenstijl-reaguurders. Met vandaag het fenomenologische gedachtenexperiment: klopt het dat niemand deze NPO-radio-eindredacteur iets kan maken? En heeft Lale Gül inderdaad de verkeerde tegenover zich? En wat heeft de islam daar allemaal mee te maken? Amen. Goede inzenders maken ook deze keer weer kans op een mooie MAX Vandaag-puzzel. DISCUSS!

Ik hoef niet van mijn belasting een bedreigingen-relativerende eindredacteur van NPO, weetjewel. pic.twitter.com/okhRmIDApv — Lale Gül (@AmsterdamLale) June 16, 2021