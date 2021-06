Maar Robert 'dobbernegerinnen' Vuijsje wel. En omdat Naeeda Aurangzeb (V) zichzelf enorm slachtoffer voelt mag ze daarover uitgebreid huiliehuilie doen in de Volkskrant. Daar zijn ze nou eenmaal gek op slachtoffers (vrijwel altijd vrouwen, meestal van kleur). Dat heet tegenwoordig 'kwaliteitsjournalistiek'. Je zou nog kunnen denken: 'Ach, als een vrouw ('van kleur') veel shit over zich heen krijgt in haar leven is het natuurlijk terecht dat ze zich slachtoffer voelt'. Maar dat is juist het punt. Het zijn altijd, STEEDS MAAR WEER, vrouwen die helemaal geen slachtoffer zijn en exact dezelfde dingen meemaken als alle andere vrouwen en mannen van alle huidskleuren. Maar als je tegen de Volkskrant zegt: 'Ik ben 'van kleur'! Ik ben 'niet wit'! Ik ben slachtoffer!' worden de pagina's meteen uitgeruimd voor het zoveelste stukje wijvengedram.

Want in wat Naeeda Aurangzeb in haar soon to be besteller, want slachtoffergedramboekje, opschrijft aan zogenaamd opzienbarende anekdotes is werkelijk waar weinig bijzonders te bespeuren. Ja, Frits Bolkestein vroeg haar drie keer achter elkaar wie ze was en of ze geen hand wilde geven. Oei! Tsjonge! Frits '178' Bolkestein! Die is zo seniel dat ie telkens als ie zit te schijten aan zijn eigen lul vraagt of hij geen hand wil geven. Of zo'n NPO-radio-eindredacteur die opmerkt dat je vanwege je cultuur vast geen 'autonome persoonlijkheid' zult hebben. Jeetje, kwetsend hoor. Wat dacht je? NPO-radio-eindredacteuren zijn voor hun lol NPO-radio-eindredacteur geworden? Eigenlijk zijn ze enorm begaafd en zouden ze elders succesvol kunnen worden? Nee hè? Nee. Sowieso: NPO-eindredacteuren. Klinkt heel gewichtig, is gewoon ambtenarenbaantje. Flikker op eindredacteuren. Ga sportzomer kijken.

Of die anekdote over 'de regisseur van Pauw' die vlak voor de uitzending liet weten dat ie jou eigenlijk heeft gevraagd als tokenallochtoon 'voor de emotie'. Spannend, spannend, spannend, keihard bewijs voor puur racisme. Ofnee, wacht, dit is hoe Pauw altijd wordt gemaakt. Sterker, dit is hoe talkshows worden gemaakt. Goedgebekte verleiders en slijmerds halen je binnen met de belofte dat de hele show van jouw superieure expertise afhangt maar als je er eenmaal bent blijkt dat jij het stuk rauwe vlees bent waarop de leeuwen worden losgelaten, in de hoop dat je live kapot gaat of extra hard gaat janken. Welkom bij de NPO! Een hardere en egoïstischer wereld dan die van NPO-talkshows bestaat niet, maar met je huidskleur of afkomst heeft het geen fuck te maken. Van zo'n programma als Pauw kun je veel zeggen, maar niet dat het wordt gemaakt door 'verschillige' integere mensen.

Huiliehuilie drammerdedramdram, boehoehoe, ze zijn zo gemeen voor me! Dieuwke Wynia 'De vrouwelijke eindredacteur van DWDD stond tegen me te schreeuwen' (goh, doet ze anders nooit hoor...) en dat alleen maar omdat ik geen 'witte man' ben!

Helemaal niet mens! Ga koken. Ze zijn gemeen voor je omdat ze geen ziel hebben, veel te veel macht hebben, arrogant zijn en alleen aan kijkcijfers en hun eigen succes denken. Voor jou tien anderen. Zodra je je kont keert steken ze een mes in je rug en kotsen ze je uit. Hoe verschilliger, christelijk betrokken en verbindender ze zich noemen hoe goorder hun slangenkuil en hoe viezer hun achterbaksheid. Maar met racisme heeft het precies niets te maken. Wat dat betreft is écht iedereen gelijk voor het Mediapark: iedereen is een potentiële lappenpop die je leeg kan trekken en uitwringen maar die verder gewoon zijn bek moet houden. Ongeacht huidskleur, sekse of afkomst.

Maar uit dergelijke inwisselbare anekdotes die vooral typerend zijn voor de beperkte en bekrompen lompheid van arrogant en dom Nederland (middenstanders met de tact van een gaskamer, politici die in elke vrouw waar ze nog geen seks mee hebben gehad een stagiaire zien, willekeurig debatpubliek (in het Latijn: 'De Balie') dat in iedereen die niet blank is een Marokkaan ziet, zonnekoninkjesmiddelmaatvolk in Hilversum) moet dan de conclusie worden getrokken dat 'witte Nederlanders' alles bepalen. Want 'wij allochtonen worden gereduceerd tot ervaringsdeskundigen', er is sprake van 'Nederlandse venijnige superioriteit' en Nederland is structureel 'onveilig' voor vooral allochtone vrouwen. Yeah right.

Guess what, iedereen die dit topic leest kan exact dezelfde ervaringen in een boekje opschrijven. Iedereen die wel eens op het Mediapark is geweest weet hoe het voelt om te worden ondergescheten op kosten van je eigen belastinggeld. Iedereen heeft wel eens om drie voor vijf voor een dichte winkeldeur gestaan met in de winkel smalende winkelbediendes die zich klaar maken om naar huis te gaan. Niemand heeft vertrouwen in politici dus iedereen neemt terstond aan dat ze uitblinken in seksistische domheid en bij de DWDD-redactie werden per jaar nog meer redacteuren (M/V) huilend weggejaagd door schreeuwende eindredactrices dan dat er medewerksters van Powned huilend wegliepen. En iedereen die wel eens een debatavond heeft meegemaakt weet dat debatpubliek bestaat uit volk dat zich uitsluitend door napalm en mosterdgas laat uitroeien.

Nee, je bent geen slachtoffer. Nee, het komt niet door racisme. Nee, het universum draait niet om jou. Nee, het is niet allemaal op jou persoonlijk gericht. Ja, ook die zogenaamd superieure blanken hebben er last van en ja, sometimes it just sucks.

Zoals dat hele artikel in de Volkskrant apenballen zuigt omdat drammende vrouwtjes in de soon to be overgang er kritiekloos hun things that didn't happen mogen uitbraken omdat Robert Vuijsje daar zo lekker nat van wordt en de brave blanke Volkskrant-burgertjes er in hun gezellige weekendje weer even zo'n lekker extra deugend gezicht bij kunnen trekken.

Kutkrant. Staat weer niks in. Blijft een plaag voor het gezin.