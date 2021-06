Feest bij de asfaltvrienden van Europese Verkeersveiligheidsraad: door de coronacrisis zijn er afgelopen jaar 3.900 minder verkeersdoden gevallen. Hoezee! Het kost enkele honderdduizenden coronadoden, maar dan heeft u ook wat. Toch gaat de vlag niet uit, want in 2020 vielen in het Europese Rijk 37 procent minder verkeersdoden dan in 2010, terwijl het doel was om het aantal te halveren. De raad roept Griekenland daarbij uit tot winnaar van de '2021 ETSC Road Safety Performance Index Award' voor het verminderen van de verkeersdoden met 54 procent, terwijl Nederland wordt weggezet als EU's lulletje rozenwater door in tien jaar slechts 5 procent minder verkeersdoden te realiseren. Terecht? Slechts deels, want Griekenland daalde weliswaar hard, maar moest ook van ver komen. Kijken we naar het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners, dan stond de bakermat van de westerse beschaving in 2010 nog op de een na laatste plaats. Het land maakte sindsdien zeker stappen, maar bevindt zich nog immer in de achterhoede. Aan de andere kant stond Nederland in 2010 nog op de vierde plek en zijn we door de matige verbeteringen weliswaar een paar plekjes gedaald, maar scoren we nog steeds aanzienlijk beter dan het Europese gemiddelde. Niet verrassend, want we gaan niet zeggen dat Nederland vol is, maar wel behoorlijk druk. Het verschil in verbetering is logisch, want de eerste stappen gaan het hardst. Het aanpakken van dat ene gevaarlijke kruispunt of extra controles op dat andere risicovolle traject leveren het meest op, maar daarna is juist die laatste helft verkeersslachtoffers het moeilijkst te bestrijden. De mensen die omkomen door toevalligheden die niet met wetten zijn te voorkomen. Of nog erger, van die Jaspers die zich sowieso geen enkele moer van regels of andermans levens aantrekken. Dat wil niet zeggen dat Nederland geen werk te doen heeft, want onze illusie dat meer flitskasten/trajectcontroles danwel hogere boetes alles gaan oplossen is niet meer van deze tijd. Maar prijzen uitreiken aan Griekenland omdat daar het aantal automobilisten met eindbestemming hiernamaals nog immer bovengemiddeld hoog ligt, slaat ook nergens op.

Verkeersdoden per miljoen inwoners

Griekenland staat als "EL" in het lijstje

Daling in aantal verkeersdoden

Tussen 2010 en 2020