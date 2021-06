Echt leuk is het ook niet altijd, steeds weer gelijk te krijgen. Maarja, het is wel keihard waar. Die megacrash op de N34 in Drenthe onlangs waarbij vier doden en vijf gewonden vielen is inderdaad veroorzaakt door 'roekeloos rijgedrag' van één van de dodelijke slachtoffers, de 24-jarige Jasper uit Dalen. Dat wist de Drenthe Tam Tam ons toen ook al te melden maar de politie moest het nog even bevestigen. Bij dezen. Sick shit is sick shit, die gast reed met naar schatting 170 kmu over de toch al zo levensgevaarlijke Hunnebed Highway en haalde zo achterlijk in dat het gewoon smeken was om een bloedbad. Verder kloppen alle geruchten: de bloedgangrijder is uiteindelijk gelanceerd en bovenop een andere auto terechtgekomen. Extra pijnlijk om nu dit artikel op RTL Nieuws te herlezen (of dit artikel in AD) waarin de tweelingbroer van de 24-jarige 'dollemansrijder' Jasper uit Dalen nog geen flauw idee had wat de oorzaak van het drama was en er ook maar vanuit ging dat zijn broer toevallig slachtoffer was geworden van niet te voorkomen horror. Een horror die vier mensen uit het leven wegrukte en hele dorpen in rouw dompelde. Horror die wél gewoon voorkomen had kunnen worden als één inwoner van Dalen even wat meer aan anderen had gedacht dan alleen aan zichzelf. In Dagblad van het Noorden geeft de familie van Jasper overigens een op z'n zachtst gezegd rare reactie: "De familie van de man uit Dalen laat weten dat de politie hen heeft verteld dat de inhaalmanoeuvres voorafgaand aan het ongeluk niet bewezen zijn. Ook voor de hoogte van de snelheid of roekeloos rijgedag als oorzaak van het ongeluk bestaat volgens hen geen bewijs. Zij laten weten de officiële lezing van de politie te volgen."

Zelfs met een "dollemansrit" zou je met een beetje opletten langzaamrijdend verkeer moeten opmerken. Als je vol op je voorligger klapt heb je niet goed opgelet. Helaas worden dit soort "freak" ongevallen weer met beide handen aangegrepen voor "nog hardere aanpak" https://t.co/YlE3hOGN82 — MartijnFSnl (@MartijnFSnl) June 15, 2021