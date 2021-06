Een etmaal nadat z'n volkshatende volkskrantvrouwtje Margriet Oostfront mokkend en zuchtend over een onverhard boerenlandweggetje moest modderen in haar deftige laarsjes, heeft manlief Stom Jank Meeus ook nog een lazy take op gewone mensen. Of nou ja, liever pist hij over de nog altijd niet afgekoelde lijken van de toeslagouders. En als ie toch bezig is, ook maar gelijk op het 'volk' in 'volksvertegenwoordiging': "Sinds de verkiezingen klinkt de taal van de straat vaker in de nationale vergaderzaal. Je kunt dit toejuichen: het is de volksvertegenwoordiging, niet de Rotary. Je kunt ook denken: maar moeten politici olie op het vuur gooien?" DE TAAL VAN DE STRAAT! Peter Kwint in een t-shirt! Caroline van der Plas die whatsappgroepjes maakt! Pieter & Renske die namens doodgewone mensen willen weten waarom zij door de staat gedupeerde burgers werden die tot waanzin en zelfmoord gedreven werden, and then some.

Nou, denkt de duurste plucheprostituee van het Binnenhof, de HORREUR van zulke common practices! Waarom is de noblesse niet meer oblige? Waarom is de deftigheid De Deur uit? Neen, dan Hugo de Jonge (minister, dus De Macht), laat Omtzigt (Kamerlid, dus Tegenmacht) dáár eens een voorbeeld aan nemen. Ook die werd uitgekotst door het CDA, maar die slikte zijn kritiek tenminste in en nam de geseling als een brave narcist die hoe dan ook zichzelf altijd in de spiegel kan blijven aankijken en natuurlijk hoopt dat ie na zijn hakkel- en blunderministerschap nog fier een ander stokpaardje in de baantjescarrousel mag berijden. Waarom neemt Omtzigt dáár geen voorbeeld aan, mmmh? Waarom altijd maar die boat rocken? Waarom rimpels in de Hofvijver maken, in zo'n tijd van dire straits in de tere porseleinkast van bestuur versus boze burgermansbalans? Denkt zo'n Omtzigt nou echt dat gevaarlijk scheef hellende bestuurstorens gerecht kunnen worden met inhoudelijke kritiek, onderbouwd geformuleerde grieven en een pleidooi voor politiek bestuur dat vóórbij de machtswellust, de poppetjes en de donatiekas kijkt? Wil die teringtukker soms dat we opnieuw naar de stembus gaan, waar de populistische gevaren met loensende ogen loeren op nieuwe kansen?

De held van Tom Jan is een valsspeler

Dat ze bij de ambtenarenkrant een teringhekel aan Omtzigt hebben, weten we al sinds de nooit gecorrigeerde canard die hem zijn onderste steen zoekende MH17-woordvoerderschap kostte. Maar Stom Jank Meehuil schuwt ook het nepnieuws niet om Hugo op een hoger voetstuk te zetten dan Pieter. Hugo, die behalve selfies maken, verkeerde data noemen en onnodig gedoe maken van Gele Boekjes, echt helemaal niks kan. Hugo, die in de ministerraad probeerde Omtzigt te 'sensibiliseren' (lees: te voorkomen dat hij zijn controlerende taak kon doen) in het toeslagenschandaal. Hugo, die vals speelde tijdens de lijsttrekkersverkiezing. Hugo, die braaf plaats maakte voor een miljonair die liever Wopke had. En Hugo, die volgens doodsbange coronageranium Meeus uitstekend gevaccineerd heeft omdat we "bijna alle EU-landen die destijds eerder begonnen inderdaad gepasseerd zijn". [Luid Buzzergeluid] FOUT! Langzaam beginnen en later andere landen inhalen is geen verdienste, dat is dodelijk: een trage start en pas later versnellen betekent meer doden - zie bewijsgrafiek na de breek.

Maar de hamvraag is: Wat is er godverdomme mis met iemand die níet braaf plaats maakt voor een miljonair, zichzelf niet door pluche of eigenliefde laat corrumperen en zichzelf publiekelijk uitspreekt tegen tegenwerking, werkverzieking en verstikking van een controlerende taak door machtspolitici die hun pluche belangrijker vinden dan goed bestuur? Kalmte kost inspraak, kalmte kost levens, kalmte bewaakt de status quo, en de status quo is een kapot kartel met dito media. Dus doe ons maar de beladenheid. En Tom Jan Meeus is tuig van de richel. Deftig tuig. Maar tuig desalniettemin.

Hugo kost levens.