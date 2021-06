Margriet Oostfront gaat regelmatig voor de courant op pad om gewone mensen eens even lekker helemaal onder te schijten. Dat komt, Oostfront is niet zo goed met gewone mensen. Gewone mensen in gewoon een rijtjeshuis bijvoorbeeld. Gewone mensen die zomaar emoties (oei!) hebben. Daar heeft Oostfront het bar moeilijk mee. Gewone mensen zouden eigenlijk niet moeten bestaan maar doen dat alsnog en daar baalt Oostfront enorm van. Gelukkig is zij nooit te beroerd om onder de camouflage van 'verslaggever' al die gewone mensen flink in de kloten te trappen opdat ze alsnog beseffen dat boven hen gestelden als Margriet Oostfront het voor het zeggen hebben. Maar, in de courant van vandaag heeft Oostfront het aan de stok met gewone mensen die op het platteland (de diepe duistere provincie, ver weg van progressie en hoop in Amsterdam) wonen. Boertjes! Simpele, aandoenlijke, domme wezentjes die natuurlijk geeneens weten wat dat is, een courant.

Oostfront was op bezoek bij een demonstratie van dierenliefhebbers die protesteren tegen het steeds maar weer levend BBQ'en van honderdduizenden dieren in stalbranden. Gek genoeg was ook Farmers Defence Force aanwezig. Die bleek ook iets te willen terugzeggen tegen al die dierenliefhebbers die doen alsof boeren sadistische pyromanen zijn en voor de lol hun veestapels affikken. Bijvoorbeeld dat die stalbranden zo hevig zijn omdat boeren door Volkskrant-lezers verplicht gestelde luchtfilters tegen amoniakuitstoot in hun stallen moeten installeren. En bijvoorbeeld dat dieren bij brand niet wegkunnen omdat nooduitgangen in stallen vanwege milieubezwaren verboden zijn. Van die dingen die progressieve keurigmensen als Oostfront en hun progressieve keurigmedia liever niet vermelden. Want boertjes, dat is ook maar een soort slachtafval, die moeten gewoon eens hun onderontwikkelde smoel houden. In Nederland zijn boeren eigenlijk alleen leuk als ze autistisch genoeg blijken om samen met Yvon Jaspers een vrouw te zoeken. Verder zijn het "gekrente ego's met frikandellen in hun hand".

Dus nee, de boeren stonden niet perse als kalveren te springen met Margriet Oostfront te mogen praten om een dag later te kunnen lezen hoe hun woorden zijn verdraaid in een column die bol staat van passieve-agressie en arrogante vooroordelen.

Vervolgens kwam de politie om tegen Oostfront te zeggen dat de politie liever eerst met de boeren spreekt zodat die weten dat de Volkskrant weer bezig is met boertjes haten. Maarja, dat mag je niet zeggen tegen Oostfront. Dan 'werkt de politie de Volkskrant tegen' en is dat ook nog eens een serieus complot, want als de voorman van Farmers Defence Force "dreigende taal uitslaat buigen gezagsdragers mee". Ze zijn allemaal tegen Margriet Oostfront!

Het is niet dat we vinden dat politie heeft te bepalen aan welke personen journalisten vragen mogen stellen, maar iets zegt ons dat de politie het in werkelijkheid anders formuleerde. Iets zegt ons ook dat boeren, zelfs die van Farmers Defence Force, best met verslaggevers willen praten. Alleen niet met Margriet Oostfront. Daar kunnen we die boeren geen ongelijk in geven. Sterker nog, dat zouden meer mensen moeten doen. Gewone mensen. Die in rijtjeshuizen wonen, onderbuikgevoelens hebben en het kotsbeu zijn telkens te worden uitgekotst door 'journalisten' die weigeren zichzelf 'columnist' te noemen maar wel vinden dat ze hun 'verslag' als column kunnen publiceren om hun deugende andersdenkendenhaat te kunnen etaleren.