Voor als je straks na de wedstrijd de jukebox aan schopt.



Playlist GeenStijl Café Mega Mix 59:

1. YES - Owner of a Lonely Heart (1983) - @MickeyGouda & @Yrrab

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

4. Machine Head - Become The Firestorm (2021) - SterF...

5. Fokko - Karin Heeft Geen Corona (2021) - @neonreclame

6. The Jayhawks - Waiting For The Sun (1992) - @Gulliver

7. Peter Beets - How High the Moon Ornithology (2011) - @Dr_Johnson

8. All Them Witches - Swallowed by the Sea (2012) - @P-unit

9. Benny Mardones - Into the Night (1980) - @LinkAlsEenLodenDeur

10. Metallica - Enter Sandman (1991) - @Bad – Casey

11. The Jacksons - Can You Feel It (1980) - @steekmug

12. Angelo Badalamenti - Twin Peaks Theme (1990) - @RickyLaRue

13. Praise Cats featuring Andrea Love - Shined On Me (2001) - @Ruimedenker

14. Purebeat - Deep in my soul (2018) - @lezeres

15. Guns N' Roses - You' re Crazy (1988) - @pjotr nicknaamtov

16. The Rolling Stones - It's All Over Now (1964) - @prekert

17. Patrice Rushen - Remind Me (1982) - @Basil Fawlty

18. Toto - 99 (1979) - @Yrrab

19. Gary Moore - Red House (2012) - @steekmug

20. Nick Cave & The Bad Seeds - The Mercy Seat (1988) - @Nuuk

Bonustrack: Kees Tel - Memory Wine (1998) @Roos