Socialisme streeft naar collectief bezit van rijkdom en productiemiddelen, terwijl kapitalisten streven naar respect voor prive-bezit. Dit is een beetje een gradatie: een regering die belasting heft en daarvan wegen aanlegt die iedereen mag gebruiken, is technisch gezien al socialistisch. Maar de radicalere socialisten willen zoveel mogelijk van de economie in handen van een collectief.

Nu is dat in een typisch Westers land gemakkelijk te bereiken: je richt een stichting op, noemt dat "Het Collectief", iedereen mag lid worden, ieder lid werkt, fabrieken worden opgericht, en het geld dat hiermee verdiend wordt, wordt over alle leden verdeeld al naar gelang hun behoeften. Dat dit in de praktijk niet gebeurt, komt omdat dit een essentieel onderdeel mist: diefstal. Het officiele streven van radicale socialisten is dat alle arbeiders in bezit zijn van de productiemiddelen. Maar dat is alleen mogelijk door productiemiddelen te onteigenen van de huidige eigenaren. En het rare is dat een kleine zelfstandige het beste voorbeeld is van een arbeider die zijn eigen productiemiddelen bezit, maar in Marxistische ideologie wordt de kleine zelfstandige gelabeld als "bourgeoisie" (wat we nu de middenklasse zouden noemen) en tot volksvijand verklaard. Dit soort rare inconsistenties zijn nodig om te verhullen dat het einddoel van radicaal socialisme diefstal is. Concreet: alle bezit moet overgeheveld worden naar een of ander vaag collectief, en dan van dat collectief naar de socialist.