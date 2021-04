Lenin, was dat niet degene die dacht dat Europees imperialisme het hoogtepunt was van het kapitalisme?

En dat terwijl koloniale markten van begin tot eind erg arm waren: slechts 1/5 van al het Franse kapitaal bijvoorbeeld, dat in het buitenland werd geïnvesteerd, werd maar in de koloniën geïnvesteerd. 12% van de buitenlandse handel ging naar koloniën. In Duitsland ging slechts 1% van de export naar koloniën. In Groot-Brittannië 1/3, maar naar de meer bewoonde gebieden, niet de nieuw verworven gebieden in Afrika. Franse investeerders kozen veel meer voor investeringen in bijvoorbeeld Rusland, niet in Franse koloniën. Britse investeerders kozen veel meer voor de VS, zoals spoorwegen. En daarbij komt de koloniale expansie niet overeen met de periode van het grootste kapitaaloverschot in Europa, die ruim voor de jaren 1880 kwam. Dus het timingprobleem lijkt hier niet te kloppen.

Met andere woorden: deze eerste aanname van Lenin's is gedebunked.

Laten we nu eens naar Lenin's andere idee kijken: communisme.

Het communisme bracht de wereld terreur-hongersnoden, zuiveringen, goelags, genocides, Tsjernobyl, megadeath-revolutionaire oorlogen en armoede in Noord-Korea-stijl, voordat het overal anders van zijn eigen interne tegenstellingen instortte. Maar in een recent onderzoek identificeerde 18 procent van de professoren in de sociale wetenschappen zichzelf als marxistisch. Marx’s voorspelling van een groeiende proletarisering als een steeds groter deel van de bevolking, en zou vervallen in arbeidersberoepen, was onjuist gebleken. Tegen 1900 was de arbeidersbevolking gestabiliseerd.

Nadat de Bolsheviks de boel overgenomen hadden gad Lenin de arbeiders wat hij beloofde: de herverdeling van land op gelijke basis, ongeveer 1 hectare extra land per boer. Lenin nationaliseerde alle fabrieken, en in deze fabrieken werd de mensen verteld dat ze vanaf nu de fabrieken moesten leiden via fabrieksgoederen. Dat bleek een ramp te worden. Arbeiders waren het niet gewend om fabrieken te leiden, dus wat deden ze, door te nemen wat ze konden van de fabrieken, en de werkdiscipline nam af.

Met andere woorden: deze tweede aanname van Lenin's is ook gedebunked. Met andere woorden: Lenin, je bent af!

Verder zei Lenin nog: "Het doel van socialisme is communisme". Wat zouden de jonge SP'ers hiervan vinden?

P.S. Wel interessant dat jonge FvD'ers ervoor kunnen zorgen dat een tweesplitsing komt binnen de partij, en prominenten weggaan als er extremistische ideeën blijken te heersen, maar zodra hetzelfde gebeurt bij een linkse partij als SP, is er geen vuiltje aan de lucht. Iets klopt er hier niet.