HEERLIJK Hollands houden van of haten-onderwerp vandaag, dankzij een burgerinitiatief: STOP DE HONDENBELASTING. (De vvd noemt het "blaftaks" maar dat slaat helemaal nergens op want hondenbelasting betaal je voor de geur en niet voor het geluid. Verkeerde zintuig.) Vroeger was hondenpoep een groot probleem in Nederland maar herinnert u zich de POOPER SCOOPER nog? Sinds de invoering daarvan plus natuurlijk de al dan niet passief-agressieve Not In My Front Yard raamstickers die hondenbaasjes sommeren de stront achter hun hond op te ruimen, is De Nationale Hondenpoepproblematiek beduidend afgenomen. Bovendien is er bijna geen hondsdolheid, kent Nederland weinig zwerfhonden (die importeren we massaal via Rob Hoogland) en is de hondenkar ook al een tijdje uit het straatbeeld. En daar was die belasting voor bedoeld. Waarom is er eigenlijk geen kattenbelasting? Die tuintijgers zijn de windmolens onder de huisdieren: Geen vogel is veilig en ze laten een heleboel troep achter. Dus kan die hondenbelasting ook wel weg? De Kamer bepaalt. In een plenair debat. Over hondenpoep. Met Martin Bosma als voorzitter van de roedel bedrijfspoedels. Martin, zo zouden wij onze pug noemen. Livestream na de lees verder, ze gaan zo beginnen. STOMME STRONTFABRIEKEN! roepen, aansluitend in de comments.

UPDATE: Verdomme. Bosma vervangen door bedrijfspoedel Bergkamp.

Wat? De vvd wil een belasting áfschaffen?