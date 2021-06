De enige echte oplossing is: Vluchtelingenverdrag opzeggen, stoppen met dat absurde asielcircus, en alles wat hier onterecht verblijft, eruit knikkeren.

En om te beginnen: alles voor die lui verregaand versoberen, dus niet indelen bij bijstandsmoeders in sociale huurwoningen, maar huisvest die lui in tijdelijke 'partytentendorpen' op, 'tijdelijk' want alle inspanning moet gericht zijn op 'terugkeer', niet meer op permanente vestiging. Nederland blijft anders een magneet voor derdewereldlanders die hun levensstandaard willen opkrikken. Wij krijgen oa veel 'statushouders' uit Griekenland, waar eea wel sober is:

"Griekenland kan er ook niets aan doen dat vluchtelingen met verblijfspapieren doorreizen naar Nederland en andere noordelijke EU-landen. Dat de verzorgingsstaat in Griekenland wat kariger is dan elders, is nu eenmaal het gevolg van de door Europa afgedwongen bezuinigingen, zegt de Griekse migratieminister Notis Mitarachi."

"Nederland en vijf andere landen krijgen veel vluchtelingen binnen die in Griekenland asiel hebben gekregen en vervolgens met hun Griekse papieren doorreizen. Ze mogen dan negentig dagen blijven, maar willen niet terug. De vluchtelingen krijgen dikwijls gelijk van de rechter, omdat Griekenland niet goed voor ze zou zorgen."

Ook hier naait de rechterlijke macht ons kennelijk weer: Griekenland is een vrije, veilige democratie, maar klaplopers hoeven er niet naar terug, want hier is meer te halen voor ze.

En zo blijven we maar verder vollopen met handophouders, die ons de komende 20 jaar 600 miljard gaan kosten.