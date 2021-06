En zo'n bericht kunnen we natuurlijk alleen maar openen met de absolute klassieker onder de veto-haters, namelijk Verhofstadts 'gepassioneerde' betoog uit 2011 tegen de unanimiteitsregel. Maar goed, de Duitsers. Startten in 1 eeuw twee wereldoorlogen, wonnen ze bijna allebei en waren aan het eind van diezelfde eeuw alsnog de baas over het continent. En dat moet zo blijven natuurlijk, zeker nu het Britse tegenwicht vertrokken is. Duitze MinBuz Heiko Maas gister tegen journalisten: "We can't let ourselves be held hostage by the people who hobble European foreign policy with their vetoes," Heiko Maas told a conference of Germany's ambassadors in Berlin. If you do that then sooner or later you are risking the cohesion of Europe. The veto has to go, even if that means we can be outvoted."

Concrete aanleiding was christelijke grenswachtersstaat alsook noitoire freeloader Hongarije, dat afgelopen maand een veroordeling van China's politie-optreden in Hong Kong, een handel- en ontwikkelingsverdrag met Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen en een EU-oproep tot een wapenstilstand tussen Israel en Gaza blokkeerde.

Hier mag trouwens wel opgemerkt worden dat Duitsland zelf voor zijn export afhankelijk is van China, dat al vijf jaar achtereen Duitslands grootste handelspartner is - Duitsland drukte die EU-handelsovereenkomst er niet voor niets in de laatste dagen van hun EU-voorzitterschap doorheen. Daarbij is de Duitse energiemarkt afhankelijk is van leveringen uit Rusland. Het is dus maar zeer de vraag hoe gunstig de optics van een EU-buitenlandbeleid onder leiding van Duitsland zullen zijn, en hoe gepast het is dat zij de EU de les lezen. Aangename leestip over de kwestie, hier bij de Spectator.

VERDACHT! (september 2019)