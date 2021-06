Welke niet zo wakkere journalist had dan geschreven of gezegd, in elk geval is het een behoorlijke sukkel dan, dat Geert zou hebben opgeroepen tot geweld? Ook van het NRC? Doet me denken aan Trump waarvan werd beweerd uit het niets dat hij had opgeroepen tot geweld tegen de Senaat, waar woordelijk niets van bleek te kloppen.

Hoe zijn veel journalisten verworden tot linkse influencers of smaakmakers in plaats van hun kerntaak: objectieve analyserende beschouwers?

Zit die weeffout in de opleiding al? Komen die fouten van de werkvloer? Is er druk? Kan een wel objectieve journalist eens een zeer uitgebreide rapportage over maken?