NEDERLAND, 8 JUNI 2021 - In dode bomen en op televisie is ophef ontstaan over een snoeiharde tweet die PVV-politicus Geert Wilders op internet plaatste, waarin hij journalisten "tuig van de richel" noemt - uitzonderingen daargelaten.

De tweet stamt al van zaterdagmiddag, maar de vakbond zat het hele weekend met een biertje op de richel. En Hans Laroes was fietsen. De rest van het tuig zat op de Sywertstoomwals. Maar inmiddels is de tweet van Wilders tot in de kleinste kolommen van de regionale redactietitels doorgesijpeld en leidt het kattenbelletje aan de pers tot grote consternatie onder zichzelf ongenaakbaar achtende inktkoelies.

De uitzonderingen (wij dus) worden daar wat lacherig van. Journalisten willen zichzelf zo graag heilig verklaren, maar de woorden van NVJ-pijproker Thomas Bruning dat 'journalisten zwartmaken gelijkstaat aan de rechtsstaat zwartmaken' (Nu.nl) is natuurlijk gelul van een dronken drukpers. Het is een vrij beroep, geen beschermde rechtsstatelijk positie, en al helemaal niet gevrijwaard van kritiek. Zeker nu, in de bangmaakjaren-Covid.

Ook de bewering van 'hoofdredacteuren' dat Wilders "geweld tegen journalisten legitimeert" (NRC), is uitermate kolderiek, aangezien het benoemen van tuig door een politicus die heel erg van het benoemen is op geen enkele wijze gelijk te schakelen is aan geweld. Als de tweets van Wilders zo'n effect hadden, zou geen moslim nog veilig over straat kunnen in dit land en de laatste keer dat we factcheckten, geldt die verhouding nog steeds exact andersom: het is Wilders die niet veilig over straat kan vanwege de islam.

Maar ja. Hoofdredacteuren, dat zijn in Nederland vreselijk bange bleke en louter blanke mannetjes die voor Belgen werken of door belastinggeld betaald worden en zich enorm in hun bubbel bedreigd voelen zodra iemand "BOE" roept tijdens een demo op een plein, waarop ze terstond en tot nagelbloedens toe de stickers van hun busjes gaan staan krabben.

Hoofdredacteuren, dat zijn puddingruggetjes die dagelijks bukken voor elke gekwetste kleurling van kleur die hun redactiestatuten probeert te koloniseren met het koeterwaals van de anti-wetenschappelijke en racistische woke waanzin, maar plotseling verzengende Zivilcourage en een groots Leeuwenhart tonen als aartsvijand Geert Wilders iets onaardigs over de ijdele, zelfverklaard ongenaakbare beroepsgroep van broze suikerbeestjes op de volkskermis twittert.