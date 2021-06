Die achtling van octomom Nadya Suleman was nog om te lachen, die negenling van Halima Cisse konden we nog wegzetten als inspirerend, maar nu de Zuid-Afrikaanse Gosiame Thamara Shithole Sithole dubbele cijfers op het scorebord zet, begint het eng te worden. Dat is gewoon een elftal met één rode kaart en nu al beter op elkaar ingespeeld dan Oranje. Dat is elke maand genoeg kinderbijslag voor een nieuwe Lambo. Dat zijn tien personen meer dan het aantal fans van Hugo de Jonge. Dat is over een paar jaar een halve schoolbus voor je gezin opeisen. En ze had al een tweeling, dus nu heeft ze genoeg koters voor twee complete volleybalteams. Hee moeder natuur, als je in deze tijden van overbevolking met tienlingen begint te smijten, dan heb je die klimaatverandering gewoon aan jezelf te danken!