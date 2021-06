Het stigma is defintief verdwenen, en nu hebben we geen keus dan open te staan voor de implicaties. De New York Times schrijft dat: "The report determines that a vast majority of more than 120 incidents over the past two decades did not originate from any American military or other advanced U.S. government technology, the officials said. That determination would appear to eliminate the possibility that Navy pilots who reported seeing unexplained aircraft might have encountered programs the government meant to keep secret. (...) Senior officials briefed on the intelligence conceded that the very ambiguity of the findings meant the government could not definitively rule out theories that the phenomena observed by military pilots might be alien spacecraft." Ja, daar staat geen woord buitenaards bij.

Hoewel we onverminderd open staan voor de meest banale verklaringen, plaatst dit toch wel vraagtekens bij vaak alhier in de comments aangehaalde 'debunks'. Ja, we kennen de videos van Mick West, en zijn nuances en verklaringen zijn het overwegen absoluut waard. Maar weet een skeptische YouTuber het nou echt zoveel beter dan getraind radarpersoneel en F18-piloten die de waarnemingen oorspronkelijk maakten, en de gehele inlichtingen-infrastrcutuur die hen in hun werk ondersteunt?

Weet getraind personeel echt niet wanneer ze naar een flare aan een parachute kijken, zoals Mick hier beweert? Misschien hoor, maar het lijkt ons gewoon sterk, zeker in combinatie met de radarbeelden van zo'n 14 UFO's tijdens datzelfde voorval (waar Mick overgens nog geen debunk-vid over heeft). Weet Mick West echt beter waar de piloten van de Tic-Tac (2004) en Gimbal (2015) videos naar kijken? Misschien hoor, maar evenzo misschien niet. En als het tussen 2014 en 2015 volgens piloten dagelijks voor kwam dat ze deze ongein zagen, bleven ze dan echt dag in dag uit naar alledaagse dingen kijken zonder door te hebben hoe alledaags het was? Misschien hoor, maar evenzo misschien niet.

Ja, we kennen de Pais-patenten die in theorie tot voertuigen zouden kunnen leiden die ongeveer door de lucht en het water bewegen als de UFO's in kwestie. Maar dat patent werd in 2016 aangevraagd. F18-piloot David Fravor zag zijn Tic-Tac al in 2004. En als het inderdaad Amerikaanse experimentele tech is, dan is het blijkbaar buiten de kennis om van iedereen die bij het aanstaande Pentagon-rapport betrokken is. Of ze liegen. Misschien hoor, maar evenzo misschien niet.

Dan rest er nog de optie dat het Chinese of Russsische tech is. Daarover zeggen officials dat als dat zo is, China en Rusland mijlenver voor liggen op de VS. En het zou betekenen dat China of Rusland het nodig achten hun tech dagelijks in Amerikaans restricted airspace uit te testen, gewoon omdat het kan, of zo. Misschien hoor, maar evenzo misschien niet.

En natuurlijk zijn Luis Elizondo, Jeremy Corbell en Christopher Mellon op hun eigen manier excentriekelingen, die ook op hun eigen manier screentime en boeken verkopen. Maar waren we het er nou niet juist net over eens dat de meest interessante doorbraken bijna nooit uit het centrum komen, maar van de fringes?

Een overzicht van alle geauthenticeerde UFO-vids ziet u hier, die grondleggende 60 Minutes repo ziet u daar.

Alex en d'r hele squad zagen het vast allemaal tegelijk verkeerd

Obama: 'Er gebeuren inderdaad dingen die we niet kunnen verklaren'

Luis Elizondo, oud-directeur Advanced Aerospace Threat Identification Program