Waar was u toen u hoorde dat de NS thuiswerken nu actief promoot? En nog belangrijker, waar moet u heen? Het is waarschijnlijk een beetje de lente-versie van het welbekende herfstblaadje op de rails dat 's lands ganse netwerk jaarlijks platlegt. De zon iets te lang op op een spoorboom of zo. Live GEKLAAG leest u hier! Dit topic wordt aangevuld met wetenswaardigheden.

Update, persbericht NS: "Op dit moment is er een landelijke storing aan een telefonie-systeem. Dat heeft gevolgen voor de bediening van seinen en wissels. Het treinverkeer in grote delen van het land wordt daardoor stilgelegd. Tot 16 uur zullen alle treinen van NS waarschijnlijk niet kunnen rijden. Veel treinen van de regionale vervoerders zullen waarschijnlijk wel kunnen blijven rijden. Op dit moment is duidelijk dat Arriva geen treinen rijdt tussen Nijmegen en Roermond. Houd de actuele berichten goed in de gaten en stel zo mogelijk je treinreis uit. Er is helaas nog niet te zeggen tot hoe lang dit zal duren." Aanvullende info hier.

Update: "De NS probeert met het opstarten van de dienstregeling de komende uren op ieder traject in ieder geval weer een trein per uur te laten rijden. De nasleep van de storing zal nog de hele avond hinder veroorzaken, zegt de NS. "We adviseren reizigers om de reisplanner kort voor vertrek te raadplegen of voor ander vervoer te kiezen.""

De Situatie