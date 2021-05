We wisten eigenlijk niet dat we dit wilden weten en nu zijn we dankbaar dat het internet antwoord geeft. Zoals het internet eigenlijk altijd antwoord geeft, ook als je helemaal geen vraag stelde. Dat kan dan iets lulligs (ha. ha.) over olifantenpenii zijn maar je kan net zo goed een vraagteken achter een diepfilosofische identiteitskwestie zetten. Zoals: Waarom haat het westen zichzelf zo? En daar dan allemaal argumenten vinden waarom dat echt helemaal nergens voor nodig is, omdat het westen = het beste. Nog steeds. Maar dat van die olifant, dat is toch wel een leerzaam dingetje hoor. Net zoals het lesje hieronder: als je niet tegen hoge geluiden kunt, moet je niet met je vrouw naar de carwash gaan. En dan na de breek nog een antwoord op de mediamentaliteit over Israël én antwoord op de vraag 'Is democratie eigenlijk wel een slim idee?' Nou, als dat geen gespreksstof geef bij de rest van de Daghap? Iemand nog vragen? Mooi: daar zijn nog steeds antwoordapparaten voor.

Franse vrouw praat door wasprogramma heen

Bill Maher over DE LINKSE MEDIA & Israël

Democratie. Op papier is het leuk?

Islamitische migratie. Zelfs op papier is het niet leuk