Kinderen, wat worden ze snel groot. Het ene moment wiegt u ze in uw armen en het volgende moment vliegen ze uit en plegen ze hun eerste gewapende beroving. Ja, die jeugdige criminelen gaan steeds serieuzer te werk. Hoewel het CBS tevreden meldt dat de jeugdcriminaliteit de afgelopen jaren daalt, wordt deze trend van minder gestolen snoepjes teniet gedaan door een andere ontwikkeling. "Wel laten een aantal vormen van criminaliteit de laatste jaren een stabilisatie of toename zien, waaronder ernstig geweld gepleegd door minderjarigen." Oftewel, het aantal Pietjes Bell neemt af, maar degene die overblijven pakken het groots aan. We wisten al dat extreem geweld populair is onder de jeugd, maar kinderen en pubers zijn blijkbaar ook dol op doodslag, overvallen en wapenincidenten, want die zitten allemaal in de plus. Het aantal zware mishandelingen bleef stabiel in deze populariteitsstrijd. Ook iets waar geen tiener meer zonder kan: het bezit en gebruik van (vuur)wapens. Niet geheel verrassend als u het nieuws volgt, want er gaat geen dag voorbij zonder steek- of schietpartij en betreurenswaardig vaak zijn de daders van een leeftijd waarop de haargroei de ballen nog niet bereikte. Terwijl Amsterdam dapper de strijd aangaat met deze criminelen door minder te fouilleren, zijn we benieuwd welke onderwijsmodules of buurthuisprogramma's we binnenkort mogen verwelkomen in strijd tegen deze pandemie van jeugdgeweld.