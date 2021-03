Nu hadden we al een tijdje het idee dat the kid's aren't alright. Nu zegt OM-baas Gerrit van der Burg het ook, en met "jongeren" worden hier dus minderjarige verdachten bedoeld. In 2020 waren dat er 1904 voor ernstig geweld, 199 voor doodslag en 83 voor moord. Het aantal minderjarige daders betrokken bij moord of doodslag nam in een jaar met bijna de helft toe. Van der Burg: "En dat in een coronajaar, waarin de criminaliteit over het algemeen juist een dalende trend liet zien. Het is het tweede jaar op rij dat we zien dat excessief geweld onder jongeren is gestegen. De geweldsspiraal gaat eigenlijk alleen nog maar omhoog. En dat is zeer zorgelijk." Met name in Amsterdam is de stijging extreem, van 32 doodslag-zaken met een minderjarige verdachte naar 83. Niet geheel ontoevallig de enige stad waar preventief fouilleren nog altijd niet gebeurt. Nja, welke muziek en games moeten we dan maar gaan verbieden om geweld te stoppen?!