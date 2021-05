Tuurlijk, bovenstaande foto is even nep als leuk, maar het had even echt kunnen zijn als het Lockheed Martin-nieuws du jour. In juni 2020 stuurde Amerika's grootste wapenfabrikant Lockheed Martin (F22, onze F35, enz, wiki) 13 hooggeplaatste werknemers op een driedaagse stoomcursus diversiteit, aangeboden door 'White Men As Full Diversity Partners'. En we kunnen ons er eigenlijk niet zo boos om maken als Tuck en Chris onderstaand, maar opmerkelijk is het allemaal wel. Zeker toen bleek dat er in totaal tussen de 3000 en 8000 Lockheed-werknemers op dergelijke cursussen zijn gestuurd. En aangezien Lockheed voor 70% afhankelijk is van belastinggeld, mogen daar heus wel vraagtekens bij gezet worden.

Maar goed, die cursus bestond natuurlijk uit de beproefde formule. "The trainers provided the participants with a list of 156 “white privilege statements,” “male privilege statements,” and “heterosexual privilege statements” to read and discuss, including: “My culture teaches me to minimize the perspectives and powers of people of other races”. (...) Finally, in order to cement the idea that white male culture is “devastating” to racial minorities and women, the trainers had the Lockheed employees read a series of “I’m tired” statements from fictitious racial minorities and women. The statements included: “I’m tired of being Black”; “I’m tired of you making more money than me”; “I’m tired of people disparaging our campaigns (like Black Lives Matter)”; “I’m tired of Black boys/girls being murdered”; “I’m tired of people thinking they’re smarter and more qualified than me”; “I’m tired of hearing about how we need a wall at the southern borders but not on the northern borders”."

Kortom, dat werk, hele verslag inclusief cursus-documenten, leest u hier. En dikke lol natuurlijk om deze zin over waarom cursus-participanten denken dat de cursus belangrijk voor hen is: "I won’t get replaced by someone who is a better full diversity partner". Nou, dat zullen ze in Gaza geweten hebben toen IAF F35's het straatbeeld naar beneden toe bijstelden.

Na drie dagen nooit meer hetzelfde!

Classic: Northrop Grumman zoekt dreamers!

Dit: was een vreemd gesprekje