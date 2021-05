Miljardairsenclave Monaco speelt vandaag weer de rol van F1-circuit en Max leidt de race vanaf de start omdat polehouder Leclerc zijn Ferrari te grondig sloopte tijdens zijn crash in de kwali. Een betere uitgangspositie om op de bovenste trede bij de koning te eindigen is er niet. Nog belangrijker is dat we kampioenschapsconcurrent Hamilton pas op P7 P6 vinden en dat biedt de Nederlander de mogelijkheid om veel punten in te lopen op de knielBrit. Inhalen is extreem moeilijk op dit smalle circuit, dus de kans is aanzienlijk dat de race na de eerste bocht transformeert in een kleurloze processie met een vooral strategische strijd. Het gevaar van een zware klapper ligt echter altijd op de loer, zoals de Porsche Supercup en de FREC vanmorgen al bewezen. Voor u het weet moeten we Mazeswim uit de haven vissen en kunnen de teams hun aanvalsplannen overboord gooien. Om 15:00 uur is het lights out and away we go en gaan we zien of Monaco iets moois voor ons in petto heeft. Tijd om te racen!