Kent u de tekst van šŸŽµWelkom, welkom in mijn landšŸŽ¶ al uit uw hoofd? En wist u al dat u Bente Becker (VVD) kunt bestoken met eenhoorntjes en regenboogjes via @bentebecker?

Want dat 'we' de grenzen wagenwijd gaan openzetten nu de asielzoekersstroom via de Canarische Eilanden is verplaatst naar de soort van open bestorm-en-doorren-grens van Ceuta is een ding dat zeker is. Er zijn namelijk weer Beelden Die Europa Moeten Veranderen viraal gegaan en dan weet je wel hoe het gaat aflopen. Couranten plakken de 'beelden van medemenselijkheid' op hun voorpagina met de tekst 'toen waren het veewagons nu zijn het boten', televisierubrieken nodigen woordvoerders van NGO's, Peter R. de Vries en Eric Corton uit om te komen vertellen dat 'we' gewoon allemaal een gratis Miele en een felbegeerde eerste plek op de socialehuurwoningwachtlijst moeten afstaan, BN'ers gaan maximaal op het deugorgel (Gaza-Israel is toch net afgelopen dus dat komt mooi uit) en de linkse trollenlegers zullen iedereen die realistische kritiek heeft op het totaal bezopen haal iedereen maar lekker hierheen-beleid wegzetten en kapotmaken als racistisch-fascistische-blanke etno-nationalistische-extreemrechtsiƫrs.

Jammer.

Want een bĆ©Ć©tje kritiek zou iedereen sieren, ook alle deugers met of zonder Jezus-complex die denken dat ze heel aangespoeld Afrika kunnen redden. Zo'n foto van een dappere Spanjool die een maanden oud kindje redt bijvoorbeeld verdient toch in de eerste plaats een kritische ondervraging van de moeder? Wat ben je voor moeder als je een maanden ouden kind op je rug bindt tijdens het oversteken van de Middellandse Zee? En waarom vlucht die moeder eigenlijk? Voor gruwelijke marteling, onderdrukking en vervolging of gewoon voor 'economische omstandigheden' uit een verder veilig land? En sure, heel erg voor die Sengalese 'migrant' die onderweg 'zijn vrienden is kwijtgeraakt'. Maar hoeveel miljoen veiligelandiĆ«rs (yep, inclusief Senegal) kan een verzorgingsstaat aan precies? En waar zijn de foto's van Marokkaanse en Tunesische veiligelandiĆ«rs die tussen de omhelssenegalezen de Spaanse EU-enclaves meebestormen? Of komen die foto's later, als ze in Ter Apel een buslijn terroriseren en de plaatselijke middenstand leegtrekken? Nee zeker hĆØ?

Eigenlijk denken wij als we dit soort foto's weer eens viraal zien gaan, mede dankzij 'empathische' mensen die net klaar zijn met blij zijn dat er weer een paar duizenden raketten zijn afgevuurd op onschuldige joden en het verder beslist geheel belangeloos nu weer opnemen voor 'asielzoekers' (vooral niet te verwarren met 'in huis opnemen van asielzoekers'), maar Ć©Ć©n ding: kenden we maar iemand die deze hele hypocriete van deug walmende tyfuszooi kon samenvatten in een kort maar uiterst krachtig fuck-you-ironische-sloopkogel-woordenrijtje: 'Gewone dobbernegers (nigris flotillas vulgaris)' bijvoorbeeld. Zul je net zien dat die mensen het te druk hebben met het in stilte en zonder podium te zoeken opvangen van wegens hun geaardheid Ć©cht vervolgde asielzoekers.