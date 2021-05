Zo was iedereen ooit massaal voor dobbernegers asielzoekers en gingen alle BN'ers 'beloofd' een dobberneger asielzoeker in huis opnemen, maar vandaag is iedereen weer een jodenhater voor Palestina (schuld van Wierd Duk) en spreken alle BN'ers zich uit als jodenhater voor Palestina. Uiteraard kan vooral het (wetenschappelijk) onderwijs niet achterblijven, want als er ergens heel fors wordt gedeugd dan is het wel in onderwijzend & wetenschappelijk Nederland. Je kunt onderwijzend & wetenschappelijk Nederland gerust de Pietje Bell van Deugtopia noemen.

Een mooi voorbeeld van dergelijk hypocriet Bregmaniaans wetenschappelijk deugen zijn die 460 Nederlandse academici die in een petitie (lol) oproepen om 'Israelische academische instituten te boycotten'. Mooier kan de wetenschap het 'vrij' in 'waardenvrije wetenschap' niet benadrukken. Pikant detail: een onderzoeker van het NIOD, om voor de hand liggende redenen nogal eens nauw verboden met het CIDI, is één van de ondertekenaars. En voor een sprekend voorbeeld van deugen in het hbo-scholierenonderwijs richten wij onze katjoesja's blik op de Willem de Kooning kunstacademie te Rotterdam (bekend van het Zwarte Piet Instituut). Daar hadden de docenten geeneens een petitie nodig om joden te haten op de deugbandwagon te springen en hingen ze gelijk maar een levensgrote pro-Palestina banier aan het schoolgebouw, inclusief de smadelijke nepnieuwstekst dat Israel zich schuldig maakt aan 'ethnic cleansing', want feiten zitten deugen alleen maar in de weg.

De managers van die kunstacademie echter zaten niet te wachten op negatieve pr, want hbo-managers, en besloten derhalve die banner met 'ethnic cleansing' fluks etnisch te reinigen. Banner foetsie, deugende docenten woest. Waarop uiteraard alsnóg een petitie (zucht) werd ondertekend, nu om huiliehuilie te doen over de ethnic cleansing van hun ethnic cleansing-banier. Then again, het blijft natuurlijk censuur, daar hebben die gesubsidieerde artistieke deugridders wel een puntje.

Laatste woord over het activistisch vaccineren van waarden in 'waardenvrije wetenschap en onderwijs' is voor de Rotterdamse hoogleraar sociologie Willem 'hamer en sikkel' Schinkel:

Oh, zit dat zo!