Ideaal voor de man die alles al heeft: de racewinnende McLaren MP4-25 van meermaals gekroonde F1-koning Lewis Hamilton gaat op 17 juli onder de hamer. Een beetje laat voor Vaderdag, maar dat mag de pret niet drukken. Dit was de auto van ver voordat hij een onuitstaanbare woke-knieler werd en waar hij in 2010 de Turkse Grand Prix in won. Alles werkt nog, dus u kan er zo mee het circuit op. Of de openbare weg als bonnenschrijvend Nederland te druk is met overvallers in een weiland. Laat die Max-fans met hun Jumbo-spaaractiemerchandise eens kennismaken met het werktuig van een echte wereldkampioen. Dat Vettel dat jaar het kampioenschap won, negeren we voor het gemak even. RM Sotheby's verwacht tussen de 5 en 7 miljoen dollar te vangen voor de racer, dus het hopelijk ligt er nog wat losgeld tussen uw bankkussens of stijgen de crypto's in de tussentijd weer astronomisch.