Zoals onze goede vriendin Kim Holland zou zeggen: "EEN HELE GEILE GOEDEMORGEN ALLEMAAL!" (de hoofdredactie slaapt nog). Het wil nog niet vlotten met die Red Bull van Max Verstappen, maar dat is voor de spanning misschien ook een keertje goed, na vier eclatante wereldtitels op rij. Pas nu worden de bouwstenen gelegd voor het Formule 1-seizoen van 2025, met de kwalificatie voor de GP van Australië. McLaren (met Lulletje Rozenwater en Oscar Piastri) is favoriet, samen met Kareltje Leclerc in de Ferrari. ONZE Max Verstappen zal tevreden zijn met P3 of P4. Live op Viaplee of F1TV, later meer, eerst KOFFIE, en de trailer van de nieuwe F1-film met Brad Pitt ziet u hier.

UPDATE - Max zit er gewoon bij hoor. Maakt foutje in laatste ronde. Daarom: 1. Rozenwater, 2. Piastri, 3. Verstappen, 4. Russell, 5. Tsunoda, 6. Albon, 7. Leclerc, 8. Hamilton