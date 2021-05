“Dus is de podiumwagen weer uit de hooischuur gehaald, want als zijn secondanten hem in de steek laten, moeten de troepen hem even moed toejuichen.”

FvD organiseert regelmatig dit soort bijeenkomsten, dus laat de vermeende correlatie met het vertrek van van Haga maar achterwege, van Rossem. De splinterpartijtjes en eenmansfracties die nu ontstaan is gewoon het resultaat van schaamteloos meeliften op Baudet’s succes, en niet zogenaamd om een poster, of een antisemtisch berichtje in de JFVD groepsapp, dat zijn excuussmoesjes. Toegegeven, Baudet is elitair, en dat hooghartige speelt hem parten, maar terwijl Rutte ermee wegkomt meerdere malen “geen herinneringen” ergens aan te hebben, wordt Baudet hier buitenproportioneel zwaarder op zijn gedragingen afgestraft, want wat heeft hij nou eigenlijk gedaan of gezegd waardoor de koers van FvD niet meer de koers zou zijn die het altijd al was? Zich antisemitisch uitgelaten? Absoluut niet. En die poster, wat klopt daar feitelijk niet aan? Baudet spreekt de waarheid, en mensen verlaten hem, terwijl Rutte gewoon weer MinPres mag worden, en dus beloond wordt voor al zijn leugens.