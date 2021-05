We dachten bijna dat we al van 'm af waren, die moppentapper die een beetje suffige burgerlulletjes voor paal zet, waarop de bordeauxrodebroekendragers in z'n zaal de rode en blauwe leesbrilletjes (van die halve maantjes) eens recht op de neus plaatsen en dan gooien ze er een besmuikte lach uit, gevolgd door een welgemeende 'kerel'. We lezen 'm nog wel eens, in de Moezelcruisefolder tussen het bestellen van een paar meubeltjes door, en dan denken we met weemoed terug aan vroeger; aan Van Agt en Lubbers, de kruudmoes van onze oma en hondenpoep op de stoep. Enfin, die pisnicht zat bijna in dezelfde onomkeerbare toestand als Freek de Jonge, namelijk morsdood, en toen kwam het AD ineens met het bericht dat Youp tóch weer een Oudejaarsconference zou gaan doen. Blijkt onzin. Youp is bijna écht dood en bijna helemaal podiumdood. Youpie!