Nou, dan durven wij ons toch hardop maar wel fluisterend af te vragen of dit nu werkelijk is om "commerciële aanbieders" te ontzien, of omdat de overheid wil dat zoveel mogelijk mensen zich vaccineren in plaats van zich met gratis testen rondbewegen? "Ongevaccineerde reizigers hebben de test deze zomer waarschijnlijk nodig voor een reis naar een ander EU-land. De lidstaten moeten het voorstel van de EC nog goedkeuren, Nederland is één van de grote dwarsliggers." Lekker dan, demissionaire farma-laven.

Bij BNR is vervolgens een vis aan het woord die vertelt dat water nat is. "Een gratis test is voor de commerciële testaanbieders niet rendabel te krijgen, waarschuwt Rasmus Emmelkamp, directeur van Spoedtest.nl." Ja, snappen we. Maar als de overheid/EU het nou subsidieert - want dat is het voorstel, niemand verwacht *gratis* testen - dan is de winst misschien niet gelijk aan die in de vrije markt, maar vast wel rendabel. Het ligt alleen aan de hoogte van de subsidie, en daar kan vast over gesproken worden.

Iets met cijfers