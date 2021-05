In de boosmakende serie faunaperikelen presenteren wij u in navolging van 'WTF. Vrouw vindt afgezaagde hondenpoten' vandaag het topic: 'Geit gedumpt, schaap gewurgd'. Eerst de geit. "Op de parkeerplaats van het Roggebotbos in Dronten is een vastgebonden geit gedumpt. Het dier had flinke verwondingen en moest uiteindelijk uit haar lijden worden verlost. De geit bleek bovendien net bevallen te zijn, maar van het jong ontbreekt ieder spoor." Dan het schaap. Het schaap van Gorrit. Want ineens lag het dier van Gorrit in het water en niet voor een zwemdiploma. "De ram was met een touw gewurgd, dat vonden ze later langs de waterkant. 'De striemen zaten in de hals'. Daarna is het dier in het water gegooid." Wat kun je verder nog doen of zeggen over de geestestoestand van bepaalde mensen, behalve je aansluiten bij de woorden van Trijnie, de vrouw van Gorrit: "Maar dit, dit is ziek, gewoon ziek. Wie haalt dit in zijn hoofd?!" Helemaal eens Trijnie. Dit land is ziek period.

En dan is deze seriemoordenaar ook nog eens bezig