Kan best zijn dat de dader is gebeten door een hond ipv de gebeten hond is. Per jaar worden 150.000 mensen door honden gebeten. www.juridischbureauletselschade.nl/wa... Soms worden kinderen of volwassenen door een hond doodgebeten. www.minderhondenbeten.nl/bijtincident...

"In een periode van 25 jaar (tot 2006) waren er 29 bijtincidenten met dodelijke afloop. In acht gevallen ging het om kinderen. De overige 21 slachtoffers waren volwassenen. "

In dit soort gevallen zou je best wel eens een hondenhater kunnen worden die rare dingen gaat doen zoals dit of gifworstjes in een park gaat leggen. Veel eigenaren laten hun hond tegen de regels in gewoon loslopen zonder muilkorf ("doet ie anders nooit hoor" of "hij doet niks" [ja bij z'n baasje misschien niet]). Andere eigenaren laten hun hond niet kort aangelijnd lopen. Wil je dan niet besnuffeld worden door een hond of beblaft worden of dat hij gaat grommen of worden gebeten, moet je voor je eigen veiligheid maar omlopen over het fietspad of oversteken om confrontaties uit de weg te gaan. Veel hondeneigenaren voeden hun hond slecht op en gevaarlijke hondenrassen zoals Rottweilers en Pitbulls zijn nog steeds niet verboten. Katten gedragen zich anders en daar heb je geen enkele last van als wandelaar/hardloper.