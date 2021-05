Politievakbond ACP wil de blauwe verdediging vandaag op de bank zetten tijdens Feyenoord-Ajax, maar de gemeente Rotterdam deelt deze visie over de opstelling niet. De havenstad spant daarom een kort geding aan tegen de geplande politieacties om FC de Wouten deze middag toch te laten spelen. De stad vreest een verpletterende nederlaag voor het straatmeubilair als de goed op elkaar ingespeelde hooligans zonder weerstand in de aanval gaan. Daarnaast heerst er nog meer spanning dan normaal tussen de twee groepen hooligans vanwege cafégeknal. Inzet van het machtsspelletje van ACP is uiteraard de politie-cao, die er nog niet is. De discussie over de opstelling dient vandaag om 11:00 uur bij de rechtbank in Rotterdam en gezien de tijdsdruk zal het niet lang duren voordat we weten of de lange arm der wet in de verdediging verschijnt of langs de lijn moet toekijken. Mocht het mis gaan, dan geven we gewoon de scheidsrechter de schuld.

UPDATE: Feyenoord - Ajax gaat niet door bij een staking, meldt de politiechef in het kort geding