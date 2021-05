Nee, als de agent slim was geweest had hij hem aangehouden voor belediging, of het hinderen van een ambtenaar in functie. Dat kost al gauw vier - a vijfhonderd euro boete, dan heb je die gozer veel harder. Een agent zou moeten beseffen dat tegenwoordig alles met telefoons gefilmd wordt en had dus zijn gemak moeten houden en slimmer optreden.