Stel, een zorgbureautje ontvangt al vele jaren riante PGB gelden van een verstandelijk beperkte man die gebukt gaat onder een waslijst aan stoornissen, w.o. gebrekkige gewetensfunctie, impulsiviteit en pedofilie, en huurt een coach in om hem te begeleiden. Stel, de ongelukkige wil geen bemoeienis met zijn handel en wandel. Om de uren vol te maken zijn er vrijblijvende gesprekjes en reisjes naar afgelegen natuurgebieden, in de hoop dat meneer al reizend en wandelend wat meer los laat. Dat gebeurt nooit, maar hoop doet leven.

Stel, er zijn desondanks contacten met andere pedo's en andere verdachte zaken gebleken, maar meneer wil het daar niet over hebben, want hij is "niemand verantwoording schuldig". Het sterke vermoeden bestaat dat er kinderporno op zijn pc staat. Al staan alle seinen op rood, dan nog staat de privacy van deze halve zool boven de veiligheid van de samenleving - en met name de kinderen. Er wordt geen onderzoek gedaan omdat meneer dat niet wil. Er is dus in zulke gevallen nooit bewijs en meneer werkt niet mee. Wat betekent dit dan voor de samenleving?

De zorgaanbieder vangt veel geld voor deze cliënt en heeft geen belang bij reuring, de coach vind het ook wel best. Meneer is een verdienmodel geworden en de belang van de samenleving verdwijnt compleet naar de achtergrond. In dit geval is er sprake van een heel scala aan perverse prikkels, en gelooft u mij, het komt veel voor. Persoonlijk heb ik daar moeite mee.