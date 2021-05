Svp niet allemaal zeggen aan welke periode in de geschiedenis dit soort bekladdingen u doet denken, maar zijn ze nou helemaal gek geworden in Friesland. Het huis van een mevrouw die in het ziekenhuis is opgenomen vanwege corona is door een paar vRiJhEiDsStRiJdErS beklad met de tekst 'Covid = fake'. Dan ben je pas echt goed ziek.