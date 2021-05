@P. Breidel | 01-05-21 | 12:54:

Ok. Als jij niet kunt aantonen dat je minimaal 3 keer per week sport, niet meer dan 2 glazen alcohol per week drinkt, en niet rookt, dan heb je geen recht meer op zorg bij problemen die veroorzaakt *zou kunnen worden* doordat je je niet aan deze simpele regels houdt.

Dus. Omdat te controleren dien je een gezond-leven-paspoort te hebben. Dat wil zeggen dat je minimaal *of* Refusal/Antabus slikt om er zeker van te zijn dat je niet drinkt, *of* je iedere avond even komt blazen bij de GGD om de hoek. De refusal/antabus waarden worden elke week in je bloed gemeten. Krijg je een stempeltje voor in je gezondleven-paspoort.

Roken. is tegenwoordig ook gewoon kwestie van blazen in een CO-meter. Mag je iedere dag doen. Stempelje in de gezondleven-paspoort.

Voor het sporten dien je een smartphone aan te schaffen, en te kunnen overleggen dat je GeoTracker laat zien dat je minimaal een bepaald aantal kilometers met een bepaalde snelheid heft afgelegd. Dan krijg je een stempeltje in je gezondleven-paspoort. Of 3 x per week naar de sportschool gaat = ook stempeltje in je gezondleven-paspoort.

Voordat je opgenomen wordt in het ziekenhuis en recht hebt op behandeling dien je minimaal een half jaar aan stempeltjes te hebben. Niet gezond leven en niet alle risico's uitsluiten is immers een onnodige belasting voor de zorg. En dat is heeeel asociaal!

Je bent toch ook bereid om een geel vaccinatieboekje bij je te dragen, dat is toch ook een soort paspoort. En ja als je dat niet wilt moet je naar de GGD voor een corona-test. Dus ik zie met betrekking tot zo'n gezondleven-paspoort geen enkel verschil./